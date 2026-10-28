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Trabzon'da 7 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı

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Trabzon'da 7 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı
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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 aydır sürdürülen takibin ardından 7 ilçede 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 45 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde, 7 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 8 bin 405 dolar ele geçirildi.

TRABZON'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik 5 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. 45 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon polis kamerasına yansıdı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 aydır 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında 47 şüpheliye ait 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 325 personel, 5 Özel Harekat timi, 2 insansız hava aracı ve 4 narkotik madde arama köpeği katıldı. Operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

ÇEŞİTLİ TÜRLERDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 154,46 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 2 bin 149 sentetik hap, 939,98 gram kubar esrar, 484,71 gram skunk, 373,35 gram metamfetamin, 358,56 gram sıvı metamfetamin, 326,07 gram kokain ve 312,18 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 66 kök Hint keneviri bitkisi, 5,2 gram toz esrar, 3 gram afyon sakızı, 2,74 gram tütünle karışık esrar ve 1,4 gram taş kokain bulundu. Uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 18 düzenek ve 4 hassas teraziye de el konuldu.

7 TABANCA VE 1 TÜFEK BULUNDU

Operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 9 milimetre ile 7,65 milimetre çaplarında toplam 245 fişek ele geçirildi. Ayrıca 200 gümrük kaçağı boş makaron, makaron doldurmaya yarayan aparat ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 405 dolar bulundu. 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyon polis kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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