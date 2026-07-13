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Trabzon'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi

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Trabzon'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce sosyal hizmetlerden faydalanan 25 çocuk için toplu sünnet şöleni yapıldı. Kortej yürüyüşü, konvoy ve çeşitli etkinliklerle kutlanan şölende çocuklara altın hediye edildi. Ayrıca bölge genelinde toplam 98 çocuk sünnet ettirildi.

Trabzon'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce, sosyal hizmetlerden faydalanan 25 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce organize edilen şölen kapsamında çocuklar ve aileleri, Zağnos Parkı'ndan Valiliğe kadar Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Şehir konvoyunun da düzenlendiği şölende Vali Tahir Şahin, sünnet ettirilen bir çocuğu ve annesini makam aracına aldı.

Yemek programının ardından Vali Şahin ve beraberindekiler, çocuklara altın hediye etti. Organizasyon kapsamında çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliğe kamu kurumlarının müdürleri de katıldı.

Öte yandan, Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde Trabzon'da 25, Artvin'de 25, Gümüşhane'de 19 ve Rize'de 29 olmak üzere 98 çocuk sünnet ettirildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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