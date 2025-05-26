Trabzon'da 22 yıl önce meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler anıldı

Trabzon'da 22 yıl önce meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler anıldı
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Trabzon'un Maçka ilçesinde, 22 yıl önce meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile mürettebat törenle anıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 22 yıl önce meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile mürettebat törenle anıldı.

İspanyol Barış Gücü askerleri için ilk tören, ilçe merkezindeki Maçka Parkı'nda yaptırılan Türk-İspanyol Dostluk Anıtı'nda düzenlendi.

Törende İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre ve beraberindekiler, anıta çelenk sundu.

İspanyol askerlerinin de katıldığı törende, İspanya'nın milli marşı okundu.

Uçağın düştüğü Maçka ilçesi Pilav Dağı'ndaki anıt önünde gerçekleştirilen törende ise kazada ölen İspanyol askerler için yaptırılan anıta çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, iki ülkenin bayrakları göndere çekildi, milli marşlar okundu.

Büyükelçi Latorre ve beraberindekiler, düşen uçağın enkazını bulan emekli imam Sait Topçu ile de bir süre sohbet etti.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın üzerinden 22 yıl geçtiğini anımsatarak, "Bugün büyükelçimiz, İspanya ateşemiz, jandarma ateşemizin katılımları ile İspanyol Şehitlik Anıtı'mızda 22'nci törenimizi gerçekleştirdik. Çok üzücü bir olay yaşadık ama iki ülke arasında çok önemli bir dostluk köprüsü kuruldu." dedi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Ukrayna tescilli uçak, 26 Mayıs 2003 yılında Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Şahinkaya beldesi Pilav Dağı'nda düşmüş, kazada 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile biri Belarus, 12'si Ukraynalı 13 kişilik mürettebat ölmüştü.???????

Kaynak: AA / Tolga Karakurum - Güncel
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