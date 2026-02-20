Haberler

Trabzon'da Evde Ölü Bulundu

Güncelleme:
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 1 gündür haber alınamayan 55 yaşındaki Hüseyin Çınar evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çınar'ın karbonmonoksit gazından zehirlendiğini değerlendirdi.

TRABZON'da kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası Hüseyin Çınar (55), evinde ölü bulundu.

Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Çınar'dan 1 gündür haber alamayan yakınları, kontrol için evine gitti. Çınar'ın hareketsiz halde olduğunu fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çınar'ın cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 2 çocuk babası Çınar'ın, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
