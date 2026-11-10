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Trabzon'da 18 ilçede kapalı mahalle yolu kalmadı, yayla yollarında çalışma sürüyor

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kapanan kırsal mahalle yollarının tamamının ulaşıma açıldığını, 18 ilçede kapalı mahalle yolu kalmadığını bildirdi. Yayla yollarındaki çalışmalar sürerken sürücülerden bu yolları kullanmamaları ve olumsuzlukları Alo 153 hattına bildirmeleri istendi.

Trabzon'da belediye ekipleri yayla yollarında karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yağışın ardından kardan kapanan kırsal mahalle yollarının tamamının Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince ulaşıma açıldığı, yayla yollarında ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ulaşımda aksaklık yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için her türlü önlemin alındığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen ekiplerimizin yoğun çalışması sonucu yollar kısa sürede ulaşıma açılmıştır. 18 ilçemizde de kapalı mahalle yolu bulunmamaktadır. Yayla yollarında çalışmalar devam etmektedir. Sürücülerimizin bu yolları kullanmamalarını, her türlü olumsuzluğa karşı tedbirli olmalarını ve olumsuz durumların Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezimizin Alo 153 hattına bildirilmesini önemle rica ediyoruz."

Kaynak: AA
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