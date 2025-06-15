Trabzon'da 15. Uluslararası Sanat Günleri Kapsamında Yazar-Oyuncu Söyleşisi

Trabzon'da 15. Uluslararası Sanat Günleri Kapsamında Yazar-Oyuncu Söyleşisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da düzenlenen 15. Uluslararası Sanat Günleri etkinlikleri kapsamındaki söyleşide oyuncu-yazar Nilüfer Açıkalın, okurları ve sanatseverlerle bir araya geldi. Açıkalın, yazmanın ve oyunculuğun kendisi için ne ifade ettiğini katılımcılarla paylaştı.

Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" etkinlikleri kapsamında yazar-oyuncu söyleşisi düzenlendi.

Trabzon Sanatevi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, oyuncu-yazar Nilüfer Açıkalın okurları ve sanatseverlerle buluştu.

Açıkalın, Trabzon Sanatevi Salon Garaj'da gerçekleştirilen "Yazarak Oynamak, Oynayarak Yazmak" konulu söyleşide, okuma yazmayı öğrenmeye başladığından itibaren kendini yazarak ifade ettiğini söyledi.

Yazabilme yeteneğinin Allah vergisi olduğunu belirten Açıkalın, "Oyunculuk ve yazarlık piyasasında olduğum için çok şükrettim." dedi.

Açıkalın, ilkokul müsameresinde ilk kez sahneye çıktığını ve oyunculuğa aşık olduğunu ifade ederek, katılımcıların sorularını yanıtladı.

15. Uluslararası Sanat Günleri, aynı salonda Yazar Kerem Işık, Uğraş Abanoz'un moderatörlüğünde "Sınırın Ötesinde, Sınırın Gerisinde", Oyuncu Bülent İnal, Serkan Türk moderatörlüğünde "Türkiye'deki Dizi Sektörünün Gelişimi" konulu söyleşilerinin ardından TRT İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ayfer Er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Zeki Müren Şarkıları" konseriyle tamamlanacak.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak

Trump'tan çok konuşulacak çıkış: Yakında barışacaklar
İran'dan okkalı misilleme! İsrail'de 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapılıyor

İran'dan okkalı misilleme! Halka "Sığınaklara gidin" çağrısı yapılıyor
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
İsrail'den yeni saldırı dalgası! Tahran'ın merkezinde 2 büyük patlama

Savaşta yeni saldırı dalgası! Başkentten dumanlar yükseliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da kriz! Morata eşyalarını toplayıp ülkesine gönderdi

Takımdan ayrılıyor! Eşyalarını apar topar toplayıp ülkesine gönderdi
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında 3'te 3

Pistlerin tozunu aldı! Toprak Razgatlıoğlu'ndan İtalya'da 3'te 3
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
Hamas, İsrail'in güneyine roket saldırısı düzenledi

İran'ın ardından onlar da İsrail'e saldırdı!
4 yaşındaki çocuk 'Annem beni dövüyor' dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı

Anneden 4 yaşındaki çocuğuna şiddet! Gizli kamera her şeyi kaydetti
Sınava geç kalan öğrencinin imdadına Yunus Polisi yetişti

Sınava geç kalan öğrencinin imdadına Yunus Polisi yetişti
Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir

"İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye" deyip çağrıda bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.