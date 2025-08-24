Havada büyük panik! Trabzon–Cidde seferini yapan uçağın motoru arızalandı

Havada büyük panik! Trabzon–Cidde seferini yapan uçağın motoru arızalandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon–Cidde seferini yapan Flynas Havayolu Şirketi'ne ait uçağın kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığını açıkladı.

HAVADA MOTORU ARIZALANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49'da acil durum bildiriminde bulunduğu belirtildi.

ACİL İNİŞ YAPTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18'de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir" ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
