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Trabzon Çaykara'da minibüs 200 metrelik uçuruma yuvarlandı, sürücü Kaplan öldü

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Trabzon Çaykara'da minibüs 200 metrelik uçuruma yuvarlandı, sürücü Kaplan öldü
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde dün akşam Uzungöl Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Abdurrahman Kaplan (45) hayatını kaybetti; ekiplerce uçurumdan çıkarılan cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TRABZON'un Çaykara ilçesinde minibüsün 200 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü Abdurrahman Kaplan (45) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Uzungöl Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Kaplan'ın kontrolünü kaybettiği minibüs, yol kenarındaki 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, uçurumda ulaştıkları Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Abdurrahman Kaplan'ın cenazesi ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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