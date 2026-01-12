Haberler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 1383 memurun sosyal haklarını iyileştiren bir sosyal denge sözleşmesi imzaladı. Törende Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çalışanların menfaatlerini ön planda tuttuklarını ifade etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirilen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu'nun sözleşmeyi imzaladıkları belirtildi.

Belediyede görevli 1383 memurun sosyal haklardan en üst seviyede yararlanacağı ifade edilen açıklamada, tavan oran üzerinden zam yapılarak memurların gelirlerinde iyileştirme sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, büyükşehir belediyesi ve TİSKİ'de görevli mesai arkadaşlarının memnuniyeti ile huzurunu ön planda tuttuklarını belirtti.

Sözleşmenin bu anlayışın somut bir göstergesi olduğunu dile getirerek, "İmkanlarımız dahilinde çalışanlarımızın menfaatini gözetmeye özen gösteriyoruz. Memur personelimizi kapsayan bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen sendika yöneticilerimize ve özellikle sürece bizzat katılan genel başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Uslu da Genç ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çalışanların yüzündeki mutluluk ve heyecan, doğru işler yapıldığının göstergesidir. Zor bir dönemden geçen ülkemizde, imzaladığımız Sosyal Denge Sözleşmesi'nin Büyükşehir ve TİSKİ'de görev yapan memurlarımıza, ailelerine ve bakmakla yükümlü oldukları herkese hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli

İç savaşa sürüklenen komşumuzla ilgili Trump'ı üstü kapalı uyardı
Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi

Derbinin faturası iki isme kesildi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
4 yıldız oyuncu da kadroya eklenmedi! Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kafilesi belli oldu

İşte kamp kadrosu! 4 yıldız oyuncu da Fethiye'ye götürülmedi
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli

İç savaşa sürüklenen komşumuzla ilgili Trump'ı üstü kapalı uyardı
İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

İsmi birçok takımla anılıyordu! Farioli 2 yıllık imzayı attı
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi