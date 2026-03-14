Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Uzunkum Yaşam Alanı'nın yapılacağı bölgeyi inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzunkum Yaşam Alanı'nın yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genç, 1 Mart'ta ihalesi gerçekleştirilen projenin uygulanacağı Beşirli sahilinde gerçekleştirilme başlanan yüzey düzenleme ve altyapı çalışmalarını inceledi.

Genç, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğiyle projeyi hayata geçirmek için ihale yapıldığını, Büyükşehir Belediyesi olarak alanın öncelikle hem dolgu, hem tahkimat hem de zemin kotlama kısmını üstlendiklerini belirtti.

Birçok kurumun eş zamanlı çalışacağını aktaran Genç, "Bin dönümlük bir alan. Taşkın riskini de ortadan kaldıracak, Beşirli, Toklu ve Karşıyaka mahallelerinden gelen dereleri açık kanalla birlikte kuşak yaparak projemizin batı kısmında denize ulaştıracağız. Onun da projesini Devlet Su İşleri yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, Trabzonlulara verdiği sözü tutarak projeyi 461 günde 2027 yılının yazında hizmetine sunmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Çok büyük bir yaşam alanıyla inşallah hemşerilerimizi güzel denizimizle buluşturacağız. Ama aynı zamanda burası bir cazibe merkezi olacak. Şehrimiz yoğun turist alan bir şehir olduğu için daha fazla çekim merkezi oluşturmak istiyoruz ki gelen ziyaretçiler daha fazla şehrimizde kalsın. Çok güzel bir proje için adım attık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Genç, projenin hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı

Zincir marketin sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
İki bankanın izinleri iptal edildi

İki bankanın izinleri iptal edildi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
8 çocuk annesi kadın tutuklanınca ağlayarak cezaevine götürüldü

8 çocuk annesi kadın tutuklanınca olay çıkardı
HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı

Zincir marketin sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Otomobilinde ölü bulundu! Araç içindeki düzenek ekipleri şaşırttı
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde