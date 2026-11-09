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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, 10 Kasım'da Atatürk'ü rahmetle andı

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Genç, mesajında Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü rahmet, minnet ve özlemle yad ederek ebediyete irtihalinin 88. yılında silah arkadaşlarını ve kahramanları da andı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve özlemle yad ettiğini belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Atatürk'ün öncülüğünde Türk milletinin, çok büyük bağımsızlık mücadelesi verdiğini ifade eden Genç, "Bizlere, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'i emanet etti. O emanete sahip çıkmak, ileriye taşımak ve geleceğe en iyi şekilde bırakmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, Atatürk'ün, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözüyle Cumhuriyet'in ne kadar kıymetli olduğunu vurguladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Fikirleri, ileri görüşlülüğü ve hedefleri daima bize yol gösterici olacaktır. Büyük fedakarlıklarla bize emanet edilen ülkemizi, Türkiye Yüzyılı'nda daha ileriye taşımaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete irtihalinin 88. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu topraklar için canlarını feda eden bütün kahramanlarımızı, minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA
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