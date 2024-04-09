Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA Trabzon Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Genç, AA Bölge Müdürü Zafer Sel ile bir süre sohbet ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Genç, Sel ve muhabirlere çalışmalarında başarılar diledi.

Bölge Müdürü Sel de 21 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Genç'e başarılar dileyerek, tebrik etti.