Haberler

Trabzon Araklı'da minibüs 2 öğrenciye çarptı; kaza anı kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Araklı'da minibüs 2 öğrenciye çarptı; kaza anı kameraya yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Araklı'da elektrikli bisikletle yolun karşısına geçen 2 öğrenciye minibüs çarptı. Kaza anı çevredeki bir aracın kamerasına yansırken, bisikletten düşen öğrenciler yaralandı; sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TRABZON'un Araklı ilçesinde, elektrikli bisikletle yolun karşısına geçen 2 öğrenciye minibüs çarptı. Öğrencilerin hafif sıyrıklarla atlattığı kaza, çevredeki aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Araklı ilçesinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından yolun karşısına geçen elektrikli bisikletteki 2 öğrenciye minibüs çarptı. Bisikletten düşüp yola savrulan öğrenciler yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kontrollerinde, minibüsün sürücüsü açısından herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçların arasından geçmeye çalışan çocukların sürücüler tarafından korna çalınıp uyarıldığı ancak ilerlemeyi sürdürdükleri ve sağ taraftan gelen minibüsün de çocuklara çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!

Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı

Azerbaycan'da tarihi protesto! Bakan Fidan da salonu terk etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki selde mucize kurtuluş! Araçtan atlayıp ağaçlara tutundu

İstanbul'da mucize kurtuluş! Sel suları minibüsü kaplayınca...
Bir kilo bal 400 bin liraya satıldı

Ne altın ne mücevher! 1 kilo bal 400 bin TL'ye satıldı
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp

Selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı arttı, 4 kişi de kayıp
Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası! Annesinin takibi dikkat çekti

Cemre Baysel ile ilgili bomba iddia! Ünlü futbolcuyla aşk yaşıyor
Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir botla kurtarıldı

Stüdyoda mahsur kalan ünlü oyuncu botla kurtarıldı
Ünlü oyuncu Charlie Cox’tan “Bir Başkadır”a övgü: Oyunculuklar muhteşemdi

Ünlü oyuncudan Türk dizisine övgü: Oyunculuklar muhteşemdi
Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı

1 yıllık ağrıların nedeni elle muayenede ortaya çıktı