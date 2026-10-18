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Trabzon Araklı'da cip dereye yuvarlandı, araçtaki 5 kişi yaralandı

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Trabzon Araklı'da cip dereye yuvarlandı, araçtaki 5 kişi yaralandı
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Trabzon'un Araklı ilçesinde akşam saatlerinde kontrolden çıkan cip, demir bariyerlere çarpıp dereye yuvarlandı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı; yaralılar vinç yardımıyla dere kıyısından çıkarılarak kent ve ilçe devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.

TRABZON'un Araklı ilçesinde kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan cipteki 5 kişi, yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Yiğitözü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Karadere kara yolundan ilçe merkezine giden plakası ve sürücüsünün ismi bilinmeyen cip, kontrolden çıkınca, demir bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan cip, dereye yuvarlandı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, duvarla çevrili dere kıyısından vinç yardımıyla yola çıkartıldı. Burada bekleyen sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları kent ve ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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