Trabzon'a 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası Teslim Ediliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, aradan geçen 101 yıl sonra, Trabzon'a layık görülen İstiklal Madalyası'nın artık hak ettiği yerde olacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1924'te TBMM tarafından Trabzon Kayıkçı Loncası'na verilmesine karar verilen İstiklal Madalyası ve beratının, gerçekleştirilen titiz çalışmaların ardından resmi olarak tescillendiğini ve çok yakında Trabzon'a törenle teslim edileceğini belirtti.

Trabzon'un, Kurtuluş Savaşı'nda üstlendiği stratejik ve manevi rolüyle tarihin onurlu şehirlerinden biri olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "1924 yılında Meclis kararıyla İstiklal Madalyası'na layık görülen Trabzon Kayıkçı Loncasına bu madalya ve berat resmen teslim edilememiştir. Aradan geçen 101 yıl sonra, Trabzon'umuza layık görülen İstiklal Madalyası artık hak ettiği yerde olacak." ifadelerini kullandı.

Konunun titizlikle ele alındığını ve arşivlerde yapılan araştırmalarla kararın resmi dayanaklarına ulaşıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"TBMM'deki kayıtlar tek tek incelenerek kararın tüm detaylarına ulaşılmıştır. Kadim şehrimizin aydınlık yarınlarına daha güçlü bir miras bırakma sorumluluğu ile çalışan tüm kadroların üstün gayreti ile Milli Savunma Bakanlığımızın onayı alındı. Alınan onay sonrası madalya ve berat, gereği yapılmak üzere TBMM'ye gönderilmiştir. Trabzon'a teslim edilmek üzere İstiklal Madalyası ve beratı hazır. En kısa zamanda törenle bu büyük onur, resmen Trabzon'umuza tevdi edilecek ve TBMM Başkanımız tarafından Trabzon Valiliğimize teslim edilecektir. Bu madalya, sadece bir nişan değil, Trabzon'umuzun milletine olan sadakatinin, cesaretinin ve vatan aşkının bir kez daha tescilidir. Sürece büyük katkılar sunan TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e, Trabzon Valimiz Aziz Yıldırım'a hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum."

Karaismailoğlu, bu sürecin aynı zamanda gelecek nesiller için bir ilham vesilesi olduğuna dikkati çekerek, "Bu madalya, Trabzon'un cesur evlatlarının şanlı mücadelesine verilmiş bir saygı duruşudur. Aynı zamanda bugünümüzün gençlerine, bu toprakların hangi fedakarlıklarla vatan yapıldığını hatırlatacak önemli bir mirastır. Bu onur, ecdadımıza ve gençliğimize ithaf edilmiştir. Trabzon halkına bu gururu yaşatabildiğimiz için büyük mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

"???????Milli Mücadele yıllarında Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun ana ikmal ve ulaşım üssü olarak görev yapan kadim şehrimiz Trabzon, silah, cephane ve insan gücünü Trabzon Limanı üzerinden cephelere aktarmıştır. Trabzon Limanı, özellikle Doğu ve Orta Anadolu'ya yapılan sevkiyatlarda kritik bir geçiş noktası olmuştur. Trabzon halkı, Milli Mücadele'yi en erken benimseyen topluluklardan biri olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Paşa 1924'te yaptığı Trabzon gezisinde halkın sadakati ve savaş süresince verdiği destek nedeniyle 'Trabzon, fedakarlığın adıdır.' demiştir."