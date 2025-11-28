Haberler

Trabzon 2. Kitap Günleri Devam Ediyor

Güncelleme:
Trabzon'da düzenlenen 2. Kitap Günleri, 76 yayınevi ve 180 yazarın katılımıyla sürüyor. Fuar, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı ve 200 binin üzerinde ziyaretçi geldi.

Trabzon'da, 76 yayınevi ve 180 yazarın katılımıyla gerçekleştirilen "Trabzon 2. Kitap Günleri" sürüyor.

Yenimahalle Fuar Alanı'nda organize edilen 2. Kitap Günleri, 8'inci gününde kitapseverleri ve öğrencileri ağırlıyor.

Bir haftada yaklaşık 200 bin ziyaretçinin fuar alanını ziyaret ederek kitaplar ve yazarlarla buluştuğu belirtildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, vatandaşları 30 Kasım'a kadar sürecek kitap günleri etkinliğine davet etti.

Etkinliğin, kültür şehri Trabzon'a yakıştığını belirten Genç, "Hafta sonu yine birbirinden kıymetli yazarlar imza günleri ve söyleşilerde kitap tutkunlarıyla buluşacak. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl da hemşehrilerimizi kültür, sanat ve edebiyatın zengin dünyasıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar vakit bulup ziyaret edemeyen bütün kitapseverleri, bitimine iki gün kalan kitap şenliğimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

