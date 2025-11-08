Trablusşam'da Arap-Osmanlı İlişkileri Sempozyumu Gerçekleştirildi

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) destekleriyle Arap- Osmanlı İlişkileri Uluslararası Bilimsel Sempozyumu gerçekleştirildi.

Lübnan Üniversitesinin Trablusşam Kampüsü, 4-6 Kasım tarihlerinde 100'ü aşkın akademisyen ve araştırmacının katılımıyla Arap- Osmanlı İlişkileri Uluslararası Bilimsel Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı.

TİKA ve YTB desteğiyle düzenlenen sempozyumda, Osmanlı İmparatorluğu ile Arap dünyası arasındaki çok boyutlu ilişkiler, tarihsel, kültürel ve sosyal yönleriyle ele alındı.

Sempozyumda konuşan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Türk-Arap ilişkilerinin tarihsel derinliğine vurgu yaparak, "Bu sempozyum, ortak tarihimizin yeniden değerlendirilmesi açısından büyük bir adımdır. Türkiye olarak, Arap dünyasındaki kardeşlerimizle kültürel işbirliğimizi sadece geçmişin mirasıyla değil, geleceğin vizyonuyla da güçlendirmeye kararlıyız." dedi.

Lübnanlı tarihçi Dr. Halid el-Cündi ise "Tarihimizin Arapça ve Osmanlıca belgelerle yeniden okunması, geçmişe dair yanlış anlatıları düzeltmek için büyük bir fırsattır." ifadesini kullandı.

Katılımcılar, sempozyumu Lübnan'da Arap-Türk tarihine dair önyargıları kıran önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Arap ve Türk araştırmacılar, arşiv belgelerinin ortaya koyduğu gerçekler ışığında, Osmanlı dönemine ilişkin yanlış anlatıların düzeltilmesinin akademik bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Etkinlik boyunca, iki ülke arasındaki ortak mirasın akademik bir zeminde ele alınması, Türk-Arap kardeşliğini güçlendiren somut bir adım olarak değerlendirildi.

3 gün süren sempozyum, Dinniye bölgesine düzenlenen kültürel gezi ile sona erdi.

IRCICA sergisine yoğun ilgi

Sempozyumda, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinin (IRCICA) "Osmanlı-Arap Medeniyet Etkileşimi" temalı belge sergisi yoğun ilgi gördü.

Katılımcılar, sergideki Osmanlı dönemi hatıratları, ferman örnekleri ve Arap vilayetlerinden orijinal arşiv belgelerini inceledi.

???????Sosyal program kapsamında ise Osmanlı döneminde inşa edilen ve TİKA tarafından restore edilerek tefrişi tamamlanan Trablusşam Mevlevihanesi ziyaret edildi. Katılımcılar, bu tarihi yapının tarihi ve mevcut kullanım durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında çeşitli ülkelerden araştırmacılar, ortak kültürel mirasın korunmasına yönelik gelecekteki işbirliği olanaklarını görüştü.