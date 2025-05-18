Trablus'ta Terkedilmiş Morgda 9 Ceset Bulundu

Trablus'ta Terkedilmiş Morgda 9 Ceset Bulundu
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Libya'nın başkenti Trablus'ta, Hadra Devlet Hastanesi'nin terk edilmiş bir morgunda kimliği belirsiz 9 ceset bulundu. Olay sonrası İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Trablus'taki çatışmaların ardından cesetlerin bulunduğu hastanedeki durum dikkat çekti.

Libya İçişleri Bakanlığı, başkent Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki Hadra Devlet Hastanesi'nde terk edilmiş bir morgda kimliği belirsiz 9 ceset bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trablus'ta olaylar başlamadan önce hastanenin güvenliğinin, milis grubu olan İstikrarı Destekleme Birimi tarafından sağlandığı belirtildi.

Savcılığın talimatı üzerine İçişleri Bakanlığına bağlı Kriminal Soruşturma Dairesi tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, kimliği belirsiz 9 cesedin hastanede uzun süredir terk edilmiş bir morgda bulunduğu, elektrik kesintisi nedeniyle ileri derecede çürümüş oldukları bildirildi.

Açıklamada ayrıca, savcılık ve emniyet müdürlüklerinin kayıtlarında, söz konusu cesetlerle ilgili ne İstikrarı Destekleme Birimi'nden ne de Hadra Devlet Hastanesi'nden herhangi bir resmi bildirim yapılmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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