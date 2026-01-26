Haberler

Libya'nın başkenti Trablus'ta arazide gömülü savaş kalıntısı patlamamış füze ve boma bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya'nın başkenti Trablus'ta arazide gömülü bir karadan havaya füze ile 2 el bombası bulundu. Güvenlik ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine bölgedeki savaş kalıntılarını imha etmek üzere harekete geçti.

Libya'nın başkenti Trablus'ta arazide gömülü savaş kalıntısı patlamamış bir karadan havaya füze ile 2 el bombası bulundu.

İçişleri Bakanlığı Suç Araştırma Dairesinden yapılan açıklamada, Trablus'un "Havaalanı Yolu" bölgesinde savaş kalıntıları görüldüğüne dair vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Güvenlik Denetimi ve Patlayıcı Madde İmha ekiplerinin bölgeye gönderildiği belirtildi.

Ekiplerin iki farklı arazide gömülü 68 milimetrelik karadan havaya bir füze ile 2 el bombası bulduğu ve söz konusu savaş kalıntılarını imha edilmek üzere ilgili merkeze naklettiği kaydedildi.

Trablus'taki "Havaalanı Yolu" bölgesinde 2019'da, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı birlikler ile Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum

Hediye kilimle ilgili çok konuşulacak yorum: Uzaktan bakınca...
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak
Basın toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı

Basın toplantısına damga vuran an! Duyduğu sesle yerinden fırladı
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum

Hediye kilimle ilgili çok konuşulacak yorum: Uzaktan bakınca...
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü