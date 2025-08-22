Trablus'ta BM Misyonuna Yönelik Roket Saldırısı Engellendi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, başkent Trablus'ta Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) merkezini hedef alan roket saldırısının güvenlik güçlerince engellendiğini duyurdu.

Hükümetten yapılan açıklamada, başkent Trablus'ta BM Libya Destek Misyonu merkezine yönelik saldırı girişiminin güvenlik güçlerince engellendiği belirtildi.

Açıklamada, roketle gerçekleştirilen saldırı girişimi, "ülkenin güvenliği ve istikrarını hedef alan, uluslararası toplumla ilişkileri zedeleyen tehlikeli bir eylem" olarak nitelendirildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin olaya hızlı şekilde müdahale ettiği aktarılan açıklamada, saldırıda kullanılan araçta ek füzeler ve lançer düzeneğinin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının faillerinin yakalanarak adalete teslim edileceği, BM ve diğer uluslararası misyonlara yönelik tüm saldırıların reddedildiği kaydedildi.