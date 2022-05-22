Trablus merkezli partilerden Adalet ve Bina Partisi'ne yapılan saldırıya kınama - Haberler

Libya'nın başkenti Trablus merkezli 8 parti, 17 Mayıs Salı günü Adalet ve Bina Partisi'nin genel merkezine yapılan saldırıyı kınadıklarını açıklayan bir bildiri yayımladı.

Bildiride, henüz kimliği belirlenemeyen bir silahlı grubun parti genel merkezine fiziki zarar verdiği ve parti üyelerine saldırdığı belirtildi.

Partilerin sivil bir devlet yapısını kurmanın temellerini oluşturduğu belirtilen bildiride, "Tüm resmi hükümet ve güvenlik kurumlarını, ulusal partilerin çalışmalarına saygı duymaya ve korumaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bildiriye, Ulusal İş Partisi, Libya Teknokrat Partisi, Ulusal Cephe Partisi, Değişim Partisi, Libya Kalkınma Partisi, Ulusal Güç İttifakı, Ey Ülkem Akımı Partisi, Libya Partisi imza attı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan olarak seçilen Fethi Başağa'nın 17 Mayıs'ta başkent Trablus'a gelmesinin ardından kentte Ulusal Birlik Hükümeti taraftarları ile Başağa'yı destekleyen silahlı gruplar arasında çatışma yaşanmış bunun üzerine Başağa, Trablus'tan ayrılmıştı.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda 10 Şubat'ta Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor.