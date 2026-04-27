Tpd'nin İsrail Başvurusuna Efpa'dan Ret

(ANKARA) - Türk Psikologlar Derneği'nin (TPD), İsrail'in Filistin, Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarına ilişkin eylem çağrısında bulunduğu Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu'nun (EFPA) çağrıyı, "politik pozisyon almıyoruz" gerekçesiyle reddettiği belirtildi.

TPD tarafından EFPA'ya yapılan başvuruda psikoloji biliminin temelinde insan hakları, yaşam hakkı ve psikolojik iyilik halinin korunması olduğu vurgulandı. Mektupta, Ekim 2023'te Gazze'de başlayan saldırıların ateşkes süreçlerine rağmen devam ettiği, zamanla Lübnan ve İran'ı da kapsayan daha geniş bir boyuta ulaştığı ifade edildi. Ateşkes sonrası süreçte İsrail'in saldırılarına devam ettiği belirtilen metinde, sivil kayıpların arttığı, insani yardımın engellendiği ve sağlık sisteminin hedef alındığı yönünde değerlendirmelere yer verildi.

TPD'nin mektubunda, sahada belgelenen ihlallerin ciddi boyutlara ulaştığı belirtilerek, sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı, temel yaşam kaynaklarının zarar gördüğü ve sağlık altyapısının işlevsiz hale geldiği yönünde ifadeler kullanıldı. Ayrıca, Filistinli mahkumlara yönelik uygulamaların psikolojik etkilerine dikkat çekilerek, bu durumun "toplu psikolojik terör" olarak nitelendirildiği aktarıldı. Lübnan ve İran'daki saldırılara da değinilen mektupta, sivil altyapıların hedef alınmasının bölgesel ölçekte bir yıkıma işaret ettiği ifade edildi.

TPD, EFPA'ya şu çağrıda bulundu:

"Psikoloji biliminin temsilcileri olarak, bu düzeydeki bir şiddetin nesiller arası onarılamaz travmalara yol açtığını biliyoruz. Sessiz kalmak, bu suçların meşrulaşmasına ve psikoloji mesleğinin evrensel etik değerlerinin çöküşüne izin vermektir. Bu bağlamda EFPA'yı; ateşkesi ihlal eden İsrail'in bölge genelinde işlediği soykırım suçlarını ve sivil altyapı yıkımlarını en sert şekilde kınamaya, insan hakları ve yaşam hakkı ihlallerine temel teşkil eden Filistinlilere yönelik idam yasasının derhal iptali için uluslararası bir duruş sergilemeye, Lübnan ve İran'ı da kapsayan bölgesel yıkımın durdurulması için Avrupa kurumları ve BM nezdinde savunuculuk faaliyetlerini hızlandırmaya, üye kuruluşları, savaşın ve soykırımın yarattığı derin ruhsal yıkıma karşı kolektif bir dayanışma ve onarım planı oluşturmaya davet ediyoruz."

EFPA tarafından TPD'ye verilen yanıtta, kurumun savunuculuk faaliyetlerinin Avrupa ile sınırlı olduğu, aktivizm ya da siyasi pozisyon alma faaliyetinde bulunmadığı açıkça ifade edilerek, bu konuya ilişkin bir yanıt verilmeyeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA