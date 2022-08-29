Tozkoparan'a Şafak Baskını: Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Mahalleye Yüzlerce Polis Sevk Edildi

İstanbul’da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla kentsel dönüşüm kapsamına alınan Güngören ilçesinin Tozkoparan Mahallesi’ne, bu sabah saat 05:00 itibariyle yıkım işlemi için yüzlerce polis, TOMA ve iş makineleriyle girildi. Ablukaya alınan mahallenin giriş ve çıkışları polis bariyerleriyle kapatıldı.

GAYE ŞEYMA CAN - FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla kentsel dönüşüm kapsamına alınan Güngören ilçesinin Tozkoparan Mahallesi'ne, bu sabah saat 05: 00 itibariyle yıkım işlemi için yüzlerce polis, TOMA ve iş makineleriyle girildi. Ablukaya alınan mahallenin giriş ve çıkışları polis bariyerleriyle kapatıldı.

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Tozkoparan Mahallesi, 2013 yılında riskli alan ilan edildi. Mahalle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla kentsel dönüşüm kapsamına alınmıştı. Mahalleliye, evleri boşaltmaları için tebligat gönderilmişti.

Bugün sabah saat 05: 00 sıralarında mahalleye çok sayıda çevik kuvvet ve iş makineleri giriş yaptı. Mahallenin giriş ve çıkışları barikatlarla kapatıldı. Boşaltılan 4 binanın yıkımı için elektrik, su ve doğal gaz kesintisi yapıldı. Bu sırada mahalleli, Barış Parkı'nda toplandı. Yaklaşık bin 500 polisin bulunduğu yerde yıkımın başlaması bekleniyor.