Toz taşınımı, Tünektepe'nin manzarasını kapattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Toz taşınımı, Tünektepe'nin manzarasını kapattı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KUZEY Afrika üzerinden gelen çöl tozu taşınımı nedeniyle Antalya'da görüş mesafesi azaldı, kenti toz bulutları kapladı.

ANTALYA (DHA) - KUZEY Afrika üzerinden gelen çöl tozu taşınımı nedeniyle Antalya'da görüş mesafesi azaldı, kenti toz bulutları kapladı. Kentin kuşbakışı görüldüğü ve turistlerin teleferik ile çıkıp manzara seyrettiği Tünektepe'den şehir merkezi ve Konyaaltı Sahili, puslu göründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca yurdun büyük bölümünde Kuzey Afrika kaynaklı bir toz taşınımı beklendiğini ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Uyarının ardından Antalya'da etkili olan çöl tozu taşınımı nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü. Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kente Tünektepe'den bakıldığında toz bulutunun etkisi gözler önüne serildi. Manzara seyretmek için teleferik ile 980 metre yükseklikteki tepenin zirvesine çıkan turistler, umduklarını bulamadı. Konyaaltı Sahili ile turkuaz mavisi deniz, toz bulutu nedeniyle gri renkte göründü. Açık havada kilometrelerce uzaklıktaki dağların ve ilçelerin görülebildiği zirvenin manzarası, taşınım nedeniyle kapandı.


Toz taşınımı, Tünektepe'nin manzarasını kapattı

Toz taşınımı, Tünektepe'nin manzarasını kapattı

Toz taşınımı, Tünektepe'nin manzarasını kapattı

Toz taşınımı, Tünektepe'nin manzarasını kapattı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title