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Toyota Türkiye'den Çorum Okuluna Araç Hibesi

Toyota Türkiye'den Çorum Okuluna Araç Hibesi
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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş, Çorum Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne mesleki teknik eğitime destek amacıyla bir araç hibe etti. Araç teslim törenine Vali Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü ve okul yetkilileri katıldı. Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, hibeyle öğrencilerin teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitim fırsatı bulacağını vurguladı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş'nin Çorum Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne araç hibe ettiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş, mesleki teknik eğitime destek faaliyetleri kapsamında hibe ettiği araç, okula teslim edildi.

Şamlıoğlu Toyota Plaza'da yapılan teslim törenine Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Toyota Şamlıoğlu Plaza sahibi Onur Şamlıoğlu, Okul Müdürü Murat Küçükahıskalı, okul idarecileri ve öğretmenleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mercan, Çorum'da mesleki ve teknik eğitim üreten, geliştiren ve topluma katkı sunan nitelikte olduğunu belirtti.

Öğrenci odaklı eğitim anlayışını benimseyen okulların teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitime de önem verdiğine dikkati çeken Mercan, bu kapsamda hibe edilen araç ile ilgili alanda eğitim gören öğrencilerin teorik eğitim fırsatı bulacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

Toyota Otomotiv Anadolu Lisesi Türkiye Güncel

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