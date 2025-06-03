Toyota'dan Bilecik'teki Öğrencilere Hibe Otomobil

Toyota'dan Bilecik'teki Öğrencilere Hibe Otomobil
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne öğrencilerin teknoloji eğitimi alması için sıfır kilometre otomobil hibe etti. Bu hibe ile öğrencilerin mesleki eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmesi ve uygulamalı derslerde kullanması hedefleniyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, Bilecik'te öğrencilerin gelişen teknoloji eğitimi alarak bilgi ve becerilerini artırması amacıyla bir okula otomobil hibe etti

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mesleki teknik eğitime destek amacıyla, öğrencilerin güncel teknolojiyle eş zamanlı eğitim alarak bilgi ve becerilerini artırmalarını hedefleyen Toyota, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümüne sıfır kilometre otomobil hediye etti.

Öğrencilerin mesleki eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri ve eğitim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla hibe edilen araç ve çeşitli motor parçalarının Sakarya'daki Toyota fabrikasından okul müdürlüğüne teslim edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerin uygulama çalışmaları açısından büyük öneme sahip olan bu hibe dolayısıyla sanayi sektörü ile meslek okullarımızın iletişim ve dayanışma içerisinde olmasının, mesleki eğitimin gelişmesi açısından çok önemli. Son yıllarda motorlu araçlar teknolojisinde meydana gelen gelişmeler ve bu doğrultuda üretilen farklı tiplerdeki şanzımanların öğrenciler tarafından incelenmesi ve uygulamalı derslerde kullanılması için otomatik şanzıman, 3 silindirli atmosferik motor, 4 silindirli atmosferik motor, 4 silindirli hibrid motor ile akü ve 3 adet AKS hibe olarak verilmiştir."

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Hollanda'da hükümet düştü

Sığınmacılarla ilgili anlaşmazlık Avrupa ülkesinde hükümet düşürdü
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Panik atak geçiren 1 çocuk hayatını kaybetti

Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi

İlçedeki istila her geçen gün büyüyor! Görüntüler az önce geldi
A Milli Takım'da iki isme geçiş töreni yapıldı

A Milli Takım'da yeni evlenen yıldıza geçiş töreni yapıldı
Bakan Şimşek son enflasyon rakamlarını yorumladı

Bakan Şimşek son rakamları yorumladı! Son 3 yılın dip noktası
CHP kurultay iddianamesi kabul edildi! İmamoğlu dahil 12 kişi için hapis isteniyor

CHP'nin kaderini belirleyecek iddianame kabul edildi
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.