Tove Jansson'un Eserleri Beyoğlu'nda Sergileniyor

Modern Fin çocuk edebiyatının önemli edebiyatçılarından Tove Jansson'un orijinal eserlerinden oluşan sergi 28 Nisan'da Beyoğlu'nda bulunan Aynalı Geçit'te açılacak.

"Tove Jansson, Mumilerin Yaratıcısı ve Sanatçı: Yazarlığına ve Sanatına Dair Bir Sergi" adlı etkinlikte, sanatçının eskizleri, karikatürleri, kitap illüstrasyonları ve tabloları yer alacak.

Sergi, Ayrıntı Yayınları'nın çocuk kitapları markası Dinozor Çocuk, Finlandiya Büyükelçiliği ve Home of Moomin Museum Tampere, Finland ortaklığında sanatseverlerle buluşacak.

Hem edebiyat hem de görsel sanatlar dünyasında iz bırakan Jansson'un çok yönlü sanatına saygı duruşu niteliğindeki sergi sanatçının mirasına kapsamlı bir bakış sunuyor.

Sergi kapsamında, Finlandiya'nın Tampere kentinde bulunan ve sanatçının bağışladığı orijinal eserlerle kurulan müzenin 40 eserlik bir seçkisi ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Sergi, 17 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Tove Jansson kimdir?

Çocuklar için resimli kitapları ve yetişkinler için yazdığı edebi eserleriyle dünya çapında ün kazanan Finli sanatçı 1914'te dünyaya geldi.

Jansson, çocuklar için yazdığı "Mumi" hikayeleri ve İskandinav edebiyatının klasiği olarak kabul edilen "Yaz Kitabı" ile geniş kitlelere ulaştı.

Edebiyatın ve sanatın birçok farklı dalında da ürünler ortaya koyan ve genç yaşta umut vaat eden bir ressam ve karikatürist olarak ün kazanan sanatçı, romanlar, kısa hikayeler, şiirler ve radyo ile tiyatro için oyunlar yazdı.

Sanatçının doğaya duyduğu sevgi, özellikle yazlarını geçirdiği Fin adasını çevreleyen deniz, eserlerinde sürekli bir tema olarak öne çıkar.

27 Haziran 2001'de hayatını kaybeden Jansson'un, Finlandiya'nın Helsinki kentindeki Hietaniemi mezarlığına defnedildi.