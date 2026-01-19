Haberler

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde nihai sonuçlara göre yüzde 77,90 oy alan Touadera, cumhurbaşkanı seçildi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 28 Aralık 2025'te düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde, Faustin-Archange Touadera oyların %77,90'ını alarak üçüncü dönem için yeniden başkan seçildi. Başlıca rakibi Anicet Georges Dologuele'nin seçimde hile yapıldığı iddiası reddedildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 28 Aralık 2025'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminin nihai sonuçlarına göre, oyların yüzde 77,90'ını alan Faustin-Archange Touadera'nın üçüncü dönem için yeniden cumhurbaşkanı seçildiği bildirildi.

Anayasa Konseyinden yapılan açıklamada, Touadera'nın yüzde 77,90 oy aldığı ve 7 yıllık görev süresi için yeniden cumhurbaşkanı seçildiği belirtildi.

Açıklamada, Touadera'nın başlıca rakibi Anicet Georges Dologuele'nin "seçimde hile yapıldığı" iddiasıyla yaptığı itirazın reddedildiği, nihai sonuçlara göre Dologuele'nin yüzde 13,50 oyla ikinci sırada yer aldığı, Henri Marie Dondra'nın yüzde 2,97 oyla üçüncü sırada yer aldığı ifade edildi.

Ulusal Seçim Otoritesinin (ANE) daha önce duyurduğu geçici sonuçlarda, Touadera'nın oy oranı yüzde 76,15 olarak açıklanmıştı.

İlk kez 2016'da cumhurbaşkanı seçilen Touadera, 2020'deki seçimlerde de ilk turda oyların yüzde 53,16'sını alarak yeniden göreve gelmişti.

Touadera, 2023'te kabul edilen anayasa değişikliğiyle üçüncü dönem için yeniden aday olma imkanını elde etmiş ve cumhurbaşkanı görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştı.

