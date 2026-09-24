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Tosya Kaymakamı Konak, köylerde ulaşım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

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Tosya Kaymakamı Konak, köylerde ulaşım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi
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Tosya Kaymakamı Konak, Özboyu, Çaybaşı ve Yenidoğan köylerini ziyaret ederek ulaşım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Konak, vatandaşların talep ve sorunlarını dinlemek için tüm köyleri plan dahilinde ziyaret ettiklerini, iletilen konuların takipçisi olacağını belirtti.

Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, köylerde yürütülen çalışmaları inceledi.

Tosya Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaymakam Konak'ın Özboyu, Çaybaşı ve Yenidoğan köylerini ziyaret ettiği belirtildi.

Köylerde ulaşım ve altyapı çalışmalarına ilişkin Konak'ın görüşlerine yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Köylerimizin genel durumunu yerinde görmek ve vatandaşların talep ve sorunlarını kendilerinden dinlemek için ilçemize bağlı bütün köylerimizi bir plan dahilinde ziyaret ediyoruz. Devletimizin hizmetlerini vatandaşlarımıza ulaştırmak için yoğun gayret içerisindeyiz. Hem ziyaretlerimiz hem de çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bizlere yakın ilgi gösteren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bana iletilen konuların bizzat takipçisi olacağım."

Açıklamada, Yenidoğan Köyü Muhtarı Refik Eşit'in parke çalışmaları dolayısıyla Kaymakam Konak'a teşekkür ettiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA
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