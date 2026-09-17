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Tosya'da üreticilere marul fidesi ve sera örtüsü desteği

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Tosya'da üreticilere marul fidesi ve sera örtüsü desteği
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üreticilere 11 bin 400 marul fidesi ve 20 sera örtüsü dağıtıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üreticilere 11 bin 400 marul fidesi ve 20 sera örtüsü dağıtıldı.

Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, dağıtım programında yaptığı konuşmada, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi'nin (TAKEP) Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütüldüğünü söyledi.

TAKEP desteklemeleri sayesinde ilçe genelinde sebze üretiminin artacağını dile getiren İncirkuş, şunları kaydetti:

"Üreticilerimize Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yüzde 50 hibeli olarak 20 sera naylonu ile yüzde 75 hibeli 11 bin 400 marul fidesi teslim edilmiştir. Başvurularda Çiftçi Kayıt Sistemi şartı aranarak kayıtlı işletmelere destekleme sağlanmıştır. Tarım arazilerinin mümkün olduğunca verimli kullanmak geleceğimiz açısından çok büyük önem taşımaktadır. Üreticilerimizin desteklemeler sayesinde daha çok ve kaliteli ürünler üreterek hem ilçe hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağınıza yürekten inanıyorum."

Daha sonra çiftçilere marul fidesi ve sera naylonları dağıtıldı.

Kaynak: AA
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