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Tosya'da şehit polis Kadir Atan kabri başında anıldı

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Şehit polis memuru Kadir Atan Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında anıldı.

Şehit polis memuru Kadir Atan Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında anıldı.

Ankara'da 1977 yılında şehit olan Polis Memuru Kadir Atan için Tosya Karaköy köyündeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından dua edildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
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