Tosya'da Öğretmenler Günü kutlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul yaptığı konuşmada, Öğretmenliğin sadece bir meslek olmadığını, bir milletin yarınına duyulan derin bir sevdanın ifadesi olduğunu söyledi.

Törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, emekli ve genç öğretmenler adına birer konuşma yapıldı, aday öğretmenler için yemin töreni düzenlendi, oratoryo gösterisi sahnelendi, şehit öğretmenler için dua edildi, hizmet şeref madalyaları takdim edildi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Törene, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Baro İlçe Temsilcisi Av. Erdoğan Güven, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, CHP Tosya İlçe Başkanı Mehmet Sami Özcan, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
