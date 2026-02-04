Haberler

Tosya'da "Bayrağını selamlamak istiyorsan kornaya bas" etkinliği düzenlendi

Tosya ilçesinde öğrenciler, 'Bayrak Sevgisi' temasıyla düzenledikleri etkinlikte Türk bayrağının önemi vurgulandı. Öğrenciler, hazırladıkları kartonlarla trafik polisleri eşliğinde vatandaşlara bayrak sevgisini hatırlattı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde öğrenciler tarafından "Bayrak Sevgisi" temasıyla etkinlik düzenlendi.

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik 2-6 Şubat tarihleri arasında eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütüldüğünü hatırlattı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilçede çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Toğrul, şunları kaydetti :

" Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz, hazırladıkları kartonlarda yer alan "Bayrağını selamlamak istiyorsan kornaya bas" mesajıyla, trafik polislerimizin eşliğinde yol kenarında yer aldı. Vatandaşlarımızın bayrağa gösterdiği saygı, kornalarla verilen selamlar ve içten tepkiler hem öğrencilerimizi hem de bizleri gururlandırdı. Türk bayrağının milletimiz için taşıdığı değeri yaşayarak ve gözlemleyerek öğrenmelerini amaçlayan etkinliğimiz, öğrencilerimiz için unutulmaz bir deneyime dönüştü. Bu anlamlı anlar, bayrak sevgisinin toplumumuzda ne kadar güçlü bir karşılığının olduğunu bir kez daha gösterdi. "

Etkinlikte, Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Cengiz Erkula, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlarda yer aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
