Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi

Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Açgözlülerden hesap sorulacak
Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü hakkında karar çıktı
Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites! Sınıra 10 bin asker gidiyor

Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites

Tosya'da İzinsiz Kazı Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı

Tosya'da İzinsiz Kazı Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde metruk bir binada izinsiz kazı yapan 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ve tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde metruk binada tünel kazarak izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı belirlenen metruk binaya operasyon düzenledi.

Operasyonda A.T, B.B, Ç.E.K, M.B, H.D, ve T.S. izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Yapılan aramada, 5 gözyaşı şişesi, 2 testi ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
img

İstanbul'un bu ilçeleri beyaza bürünecek
img

Yıllar önce felakete neden olan fay harekete geçti
img

Canlı yayında isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

Cimbom'dan kritik galibiyet!
Galatasaray'ın 4 yıldızı birden cezalı duruma düştü

4 yıldız birden haftaya oynayamayacak
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Bonservisiyle gidiyor: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

Bonservisiyle gidiyor! İşte Batshuayi'nin yeni takımı
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.