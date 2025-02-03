Tosya'da İzinsiz Kazı Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde metruk bir binada izinsiz kazı yapan 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ve tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde metruk binada tünel kazarak izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı belirlenen metruk binaya operasyon düzenledi.
Operasyonda A.T, B.B, Ç.E.K, M.B, H.D, ve T.S. izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.
Yapılan aramada, 5 gözyaşı şişesi, 2 testi ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel