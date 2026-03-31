Tosya'da Kütüphane Yolu Yürüyüşü düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen 2. Kütüphane Yolu Yürüyüşü, kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar arasında yerel yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kütüphaneler Haftası kapsamında, 2. Kütüphane Yolu Yürüyüşü düzenlendi.

Tosya İlçe Halk Kütüphanesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen yürüyüş öncesinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tosya Kaymakamı Timur Büyükçe, burada yaptığı konuşmada, kitap okuma alışkanlığı kazanılmasının önemine değindi.

Tosya İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Tülay Aksoy'un konuşmasının ardından en çok kitap ödünç alan okuyuculara ödülleri verildi.

Daha sonra Kütüphane Yolu Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşe Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Murat Gültekin, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar
