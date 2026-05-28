Tosya'da iki katlı evde yangın

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Evde oturan çiftin son anda dışarıya çıkarak kurtulduğu yangında büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yangın saat 21.40 sıralarında Tosya ilçesi Karşıyaka Mahallesi Yazıçam mevkisinde 2 katlı evde çıktı. Yılmaz Çiçek'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, hızla yayıldı. Alevlerin sardığı evden Yılmaz çifti dışarıya çıkarak canlarını kurtarırken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saate kontrol altına alınırken, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı