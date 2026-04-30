Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, basın toplantısı düzenledi

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, iki yıllık çalışmalarını anlattığı basın toplantısı düzenledi.

Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği toplantıda konuşan Kavaklıgil, belediyeciliğin sadece gözle görülür hizmetlerde yer almadığını söyledi.

Vatandaşın doğumundan ölümüne kadar olan birçok ihtiyacının belediyeler tarafından karşılandığını belirten Kavaklıgik, şunları kaydetti:

"Belediyeler, birçok problemi çözmek ve ortadan kaldırmak için mücadele eden bir kurum olarak hayatımızın içinde yer almaktadır. Bizler özelikle altını çizmek gerekirse Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin üretken belediyecilik anlayışıyla, şehrine hizmet etmeyi kendisine şiar edinmiş, güzel kadrolarla, çalışma prensibi olan bir anlayışız. Bizler de, belediye meclis üyelerimiz, belediye personelimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve hemşehrilerimizle birlikte daha yaşanılabilir bir Tosya'yı inşa ve ihya edebilmek adına var gücümüzle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz."

Kavaklıgil, konuşmasında, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi, 2 bin 300 metrekare kapalı alanı olan 750 seyirci kapasiteli spor salonu inşası, 376 araç kapasiteli kapalı otopark inşası, içme suyu çalışmaları ve düğün salonu inşası başta olmak üzere son iki yıl içinde hayata geçirdikleri çalışmalar ve projeler hakkında detaylı bilgi verdi.

Toplantıda, Tosya Belediyesi Meclis Üyeleri Sefa Abayın ve Alim Yılmaz da yer aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

Zuhal Böcek gözaltına alındı
İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var

İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, 31 Türk var
İran riyali çakıldı! Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü

Komşuda alarm zilleri çalıyor! Tarihi dip seviye görüldü
İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri

Rozetini Özgür Özel takmıştı! Görüntüleri ortalığı karıştıracak
İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi

İsrail'den yasadışı müdahale! Cumhurbaşkanının kardeşi de teknedeydi
Ardahan'da kaybolan kadın ölü bulundu, damadı gözaltına alındı

Evinin ahırında ölü bulunan kadının en yakını gözaltına alındı
İran'a 6 milyar dolarlık abluka darbesi! ABD 41 tankerin rotasını değiştirdi

ABD'den İran ekonomisine ağır darbe
İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri

Rozetini Özgür Özel takmıştı! Görüntüleri ortalığı karıştıracak
Atletico Madrid Arsenal maçında kazanan yok

9 gollü tarihi maç sonrası karşı karşıya geldiler! İşte sonuç

Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı