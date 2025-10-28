Haberler

Tosya, Ağlı ve Hanönü'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Tosya, Ağlı ve Hanönü ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen çelenk sunma törenlerinde Atatürk Anıtı'na saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kastamonu'nun Tosya, Ağlı ve Hanönü ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Uğur Ünsal, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Nuri Saçlı ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Hanönü

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.

Programa Taşköprü Kaymakamı ve Hanönü Kaymakam Vekili Abdullah Demirdağ, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ağlı

İlçe meydanında düzenlenen törende Kaymakam Büşra Çelebi, Belediye Başkanı Bülent Ergin, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Antalya'yı yağmur ve fırtına vurdu: 3 yaralı

O şehrimize birkaç saatlik kabus yetti: Yaralılar var
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çeken şüpheli tutuklandı

Yaptığı rezillik yetmedi, bir de üste çıkmaya çalıştı
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Ülke ayakta! Solcu vekil yardımcısına ayak tırnaklarını kestirdi

Ofisinde çekilen fotoğraf o ismi hedef tahtasına oturttu
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.