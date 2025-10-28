Tosya, Ağlı ve Hanönü'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
Kastamonu'nun Tosya, Ağlı ve Hanönü ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen çelenk sunma törenlerinde Atatürk Anıtı'na saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kastamonu'nun Tosya, Ağlı ve Hanönü ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Uğur Ünsal, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Nuri Saçlı ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Hanönü
Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.
Programa Taşköprü Kaymakamı ve Hanönü Kaymakam Vekili Abdullah Demirdağ, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Ağlı
İlçe meydanında düzenlenen törende Kaymakam Büşra Çelebi, Belediye Başkanı Bülent Ergin, Atatürk anıtına çelenk sundu.