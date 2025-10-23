Haberler

Torununu Kurtarmak İsterken Otomobilin Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti

Torununu Kurtarmak İsterken Otomobilin Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 yaşındaki torununu kurtarmak isteyen 61 yaşındaki Fatma Dinç, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayda torunu ve Dinç yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 yaşındaki torununu kurtarmak isterken otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Beşeylül Mahallesi Meltem Sokak'ta, sürücüsü olmayan 09 F 0644 plakalı otomobilin sokakta oynayan torunu O.D'ye doğru geldiğini gören Fatma Dinç (61) müdahale etti.

Torununu son anda kurtaran kadın otomobilin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Dinç ile torunu yaralandı.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Dinç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

El frenini çekmeden otomobilini park ettiği öne sürülen araç sürücüsü İ.A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
