Ordu'daki cinayette şüpheli yakalandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, 81 yaşındaki Akif Öztürk'ü öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Onur Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yılmaz'ın, Öztürk'ün torununun eşi olduğu öğrenildi.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde Akif Öztürk'ü (81) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen Onur Yılmaz (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Onur Yılmaz'ın, Akif Öztürk'ün torununun eşi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
