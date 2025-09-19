Haberler

Torun, Babaannesini Darp Ederek Öldürdü

Torun, Babaannesini Darp Ederek Öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, torun Osman Kızılhan'ın, alkollü bir vaziyette babaannesi Hanım Ayşe Kızılhan'ı darp ederek, başına tüple vurup öldürdüğü ortaya çıktı. Olay sonrası tutuklanan Kızılhan, cinayeti itiraf etti.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde darp sonucu öldüğü belirlenen Hanım Ayşe Kızılhan'ın (93), ihbarda bulunan torunu Osman Kızılhan (40) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Babaannesini darbedip başına tüple vurduğunu itiraf eden torun, tutuklandı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında kırsal Karahöyükavşarı Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Kızılhan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, evine gittiği babaannesi Hanım Ayşe Kızılhan'ı yerde yaralı ve baygın bulduğunu söyleyerek ambulans istedi. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Kızılhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma kapsamında Kızılhan'ın darp sonucu öldüğü belirlendi.

AŞIRI DERECE ALKOLLÜYMÜŞ

İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. JASAT ekibi, ihbarı yapan torunu Osman Kızılhan'ı gözaltına aldı. Aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen Osman Kızılhan'ın önce cinayeti kabul etmediği, daha sonraki sorgusunda; babaannesini içki içmesine karıştığı için darbedip, başına tüple vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kızılhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı

AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
İstanbul'da KYK yurdu skandalı! 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı açığa alındı

Kız yurdundaki skandalın faturası kesildi! 3 kişi görevden alındı
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un CV'sinde dikkat çeken Atatürk detayı

Yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın CV'sinde dikkat çeken "Atatürk" detayı
Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı

Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Baba-oğul suçüstü yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.