Torun, Babaannesini Darp Ederek Öldürdü

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde darp sonucu öldüğü belirlenen Hanım Ayşe Kızılhan'ın (93), ihbarda bulunan torunu Osman Kızılhan (40) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Babaannesini darbedip başına tüple vurduğunu itiraf eden torun, tutuklandı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında kırsal Karahöyükavşarı Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Kızılhan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, evine gittiği babaannesi Hanım Ayşe Kızılhan'ı yerde yaralı ve baygın bulduğunu söyleyerek ambulans istedi. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Kızılhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma kapsamında Kızılhan'ın darp sonucu öldüğü belirlendi.

AŞIRI DERECE ALKOLLÜYMÜŞ

İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. JASAT ekibi, ihbarı yapan torunu Osman Kızılhan'ı gözaltına aldı. Aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen Osman Kızılhan'ın önce cinayeti kabul etmediği, daha sonraki sorgusunda; babaannesini içki içmesine karıştığı için darbedip, başına tüple vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kızılhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.