Tortum Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. 48 metre yükseklikten dökülen şelale, ziyaretçilere görsel şölen sunarken, jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

ERZURUM'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği noktalardan biri oldu.

Yaz mevsimine sayılı günler kala eriyen kar sularıyla coşan ve yaklaşık 48 metre yükseklikten dökülen şelale, ortaya çıkan manzarayla ziyaretçilerin beğenisini topladı. Şelalenin önünde fotoğraf çektirmek isteyen bazı vatandaşlar, su sıçramalarından korunmak için yağmurluk giydi. Jandarma ekipleri de girilmesi yasak ve tehlikeli alanlara güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

'HERKESİ BEKLİYORUZ'

Bayram tatilini Erzurum'da geçiren ziyaretçiler, bölgede yapılan düzenlemeden memnun olduklarını belirtti. Ailesiyle birlikte bayram tatilini Erzurum'da geçiren Adem Aytekin, "Bayram münasebetiyle geldik, şelalemizi geziyoruz. Yaklaşık 48 metreden akan doğal bir güzelliğimiz. Herkesi bekliyoruz. Çalışmalar, yeni düzenlemeler yapılmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma, güzel bir hizmet. Herkesi bekleriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
