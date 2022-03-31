Toros Dağları'ndaki dağ keçisi sürüsü böyle görüntülendi - Haberler

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Toros Dağları'ndaki dağ keçisi sürüsü böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Abacı - Güncel
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Toros Dağları'ndaki dağ keçisi sürüsü böyle görüntülendiADANA Adana'nın Pozantı ilçesindeki Toros Dağları'nın kayalıklarında dolaşan dağ keçisi sürüsü dron ile görüntülendi.

POZANTI, ADANA (İHA) - Toros Dağları'ndaki dağ keçisi sürüsü böyle görüntülendi

ADANA Adana'nın Pozantı ilçesindeki Toros Dağları'nın kayalıklarında dolaşan dağ keçisi sürüsü dron ile görüntülendi.

Toros Dağları, iklim özellikleri ve bitki örtüsünün yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor. Sarp yamaçlarıyla Toros Dağları, dağ keçisi ve geyiklerin önemli yaşam alanları arasında yer alıyor. Toros Dağları'nın sarp yamaçlarında önemli bir dağ keçisi ve geyik popülasyonun yaşıyor. Bölgede yaşayan geyik ve dağ keçileri ilçeden geçen Çakıt Çayı su içmek için iniyor.

Şekerpınarı mevkiindeki Çakıt Çayı'nda su içen dağ keçileri, daha sonra sarp kayalıklara sürü halinde tırmanıyor. Yaklaşık 20 dağ keçisi havadan görüntülendi.

Toros Dağları'ndaki dağ keçisi sürüsü böyle görüntülendi

Toros Dağları'ndaki dağ keçisi sürüsü böyle görüntülendi

Toros Dağları'ndaki dağ keçisi sürüsü böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Abacı - Güncel

Toros Dağları, Pozantı, Adana, su, Güncel, Haberler

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