Haberler

Kanada'daki ABD Konsolosluğuna ateş açıldığı bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada'nın Toronto kentinde bulunan ABD Konsolosluğuna düzenlenen saldırıda çok sayıda silah sesi duyuldu. Olay yerine yapılan incelemelerde, henüz bir saldırgan tespit edilemediği ve ilk aşamada yaralanma olmadığı bildirildi.

NEW Kanada'nın Toronto kentindeki ABD Konsolosluğuna düzenlenen saldırıda çok sayıda silah sesi duyulduğu, saldırganın henüz tespit edilemediği belirtildi.

Toronto polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Toronto'daki ABD Konsolosluğuna ateş açıldığı, ilk etapta herhangi bir yaralanmanın belirlenmediği bildirildi.

Açıklamada, diplomatik misyona yönelik silahlı saldırının yerel saatle 05.30 civarında gerçekleştiği, çok sayıda silah sesinin duyulduğu olay yerindeki incelemenin devam ettiği ancak henüz bir şüphelinin tespit edilemediği aktarıldı.

"Ateşli silah kullanıldığına dair kanıtlar bulundu." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu konsolosluk binasının önündeki yolun trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı."

Norveç'in Oslo kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği'nde de 8 Mart'ta patlama meydana gelmişti.

Oslo polisi, patlamanın "ABD Büyükelçiliğini kasıtlı olarak hedef alan bir saldırı olabileceği" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Süper Lig devinin yardımcı antrenörü hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kıza cinsel tacizden tutuklandığı sırada kız babası oldu

Tırda mide bulandıran olay! Tutuklandığı sırada kız babası oldu
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
14 yaşındaki kıza cinsel tacizden tutuklandığı sırada kız babası oldu

Tırda mide bulandıran olay! Tutuklandığı sırada kız babası oldu
Papa, ABD'de gözaltına alınan piskoposu görevden aldı

Piskopos krizi! Papa görevden aldı
İran'da ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 30 kişi gözaltına alındı

İran'da savaş devam ederken, çok sayıda gözaltı da var