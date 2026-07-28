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Toronto'da ABD Başkonsolosluğu'na silahlı saldırı

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Kanada'nın Toronto kentindeki ABD Başkonsolosluğu pazartesi sabahı erken saatlerde silahlı saldırıya uğradı. Bölgede güvenlik önlemi alan polisler müdahale etti. Olay, binaya bu yıl düzenlenen ikinci saldırı olarak kayıtlara geçti.

TORONTO, 28 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentindeki ABD Başkonsolosluğu binasına düzenlenen silahlı saldırının ardından bölgede güvenlik önlemi alan polisler, 27 Temmuz 2026.

Kanada'nın Toronto kentindeki ABD Başkonsolosluğu pazartesi sabahı erken saatlerde silahlı saldırıya uğradı.

Yerel basında yer alan haberlere göre bu olay, binaya bu yıl düzenlenen ikinci saldırı oldu. (Fotoğraf: Li Haitao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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