Toronto'da Vivaldi ile Mevsimlerin Işık Gösterisi
TORONTO, 24 Kasım (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario eyaletindeki Toronto kentinde bulunan Knox Presbiteryen Kilisesi'nde sahnelenen ışık gösterisi, Vivaldi'nin "Dört Mevsim" melodileri eşliğinde, görsel projeksiyonlarla izleyicileri ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde olağanüstü bir yolculuğa çıkardı.
Kaynak: Xinhua / Güncel