Torino'daki Doğu Sanatları Müzesi'nde 140'tan fazla Çin eseri görülebilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İtalya'nın Torino kentindeki Doğu Sanatları Müzesi'nde açılan 'Çin Ürünleri' sergisinde 140'tan fazla Çin'e ait arkeolojik eser ziyaretçilerle buluşuyor. Neolitik dönemden Tang Hanedanlığına (618-907) uzanan eserler, Ocak 2027'ye kadar görülebilecek.
TORİNO, 24 Kasım (Xinhua) -- İtalya'nın Torino kentindeki Doğu Sanatları Müzesi'nde düzenlenen "Çin Ürünleri" sergisi, 140'tan fazla Çin'e ait arkeolojik eseri ziyaretçilerle buluşturuyor.
Neolitik dönem ile Tang Hanedanlığı (618-907) arasındaki farklı dönemlere ait eserlerin yer aldığı sergi, Ocak 2027'ye kadar açık kalacak.
Kaynak: Xinhua