Haberler

İzmir'de sağanak sırasında kamyonetle alt geçitte mahsur kalan sürücü öldü

İzmir'de sağanak sırasında kamyonetle alt geçitte mahsur kalan sürücü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle alt geçitte mahsur kalan sürücü Mehmet Ekinci, yaptığı yardım çağrısına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kısa sürede suyla dolan alt geçitte kamyonette mahsur kalan sürücü Mehmet Ekinci (58), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Pancar Mahallesi'nde bulunan İZBAN alt geçidinde meydana geldi. İlçede etkili olan sağanak yağış sırasında Mehmet Ekinci, yönetimindeki 45 E 3077 plakalı kamyonetiyle alt geçitten geçmek isterken, su birikintisi nedeniyle aracı stop etti. Alt geçitte su seviyesi hızla yükselirken, aracıyla mahsur kalan Mehmet Ekinci, telefonla yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarılırken, sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde sürücü Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Ekinci'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle birçok sokak ve cadde sular altında kalırken, Pancar İzban İstasyonu da içerisine dolan su nedeniyle geçici süre ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk sözler! O tarihi işaret etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü

Geriye düşen Fenerbahçe yıldızlarıyla 3 puana ulaştı
Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda

Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda
Galatasaray'la da anılıyordu! Newell's Old Boys'un başkanından Messi açıklaması

Başkan gözünü kararttı: Messi'yi almak istiyoruz, görüştük
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti

Kısa sürede koca şehir bu hale geldi
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü

Geriye düşen Fenerbahçe yıldızlarıyla 3 puana ulaştı
Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

Transferler üst üste! Sacha Boey'dan sonra bir imza daha
Bu tuvaletin manzarası sosyal medyayı salladı! Bilet kesilse saniyeler içinde tükenir

Bu tuvaletin manzarası sosyal medyayı salladı! Bilet kesilse tükenir