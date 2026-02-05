İzmir'de sağanak sırasında kamyonetle alt geçitte mahsur kalan sürücü öldü

İZMİR'in Torbalı ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kısa sürede suyla dolan alt geçitte kamyonette mahsur kalan sürücü Mehmet Ekinci (58), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Pancar Mahallesi'nde bulunan İZBAN alt geçidinde meydana geldi. İlçede etkili olan sağanak yağış sırasında Mehmet Ekinci, yönetimindeki 45 E 3077 plakalı kamyonetiyle alt geçitten geçmek isterken, su birikintisi nedeniyle aracı stop etti. Alt geçitte su seviyesi hızla yükselirken, aracıyla mahsur kalan Mehmet Ekinci, telefonla yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarılırken, sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde sürücü Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Ekinci'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle birçok sokak ve cadde sular altında kalırken, Pancar İzban İstasyonu da içerisine dolan su nedeniyle geçici süre ulaşıma kapatıldı.