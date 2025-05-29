Torbalı'da Otomobile Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 3 Yaralı

Torbalı'da Otomobile Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 3 Yaralı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Jandarma saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ayrancılar Mahallesi'nde seyir halinde bulunan henüz plakası öğrenilemeyen otomobile, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Jandarma ekiplerinin olay yerinden kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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