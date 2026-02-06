Haberler

İzmir'de suyla dolan alt geçitte mahsur kaldığı kamyonette ölen sürücü defnedildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan 58 yaşındaki Mehmet Ekinci'nin cenazesi, Buca'daki Zikirtepe Camisi'nde kılınan namazın ardından Kaynaklar Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye yakınları ve AK Parti milletvekilleri katıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kaldığı kamyonetinde hayatını kaybeden 58 yaşındaki Mehmet Ekinci'nin cenazesi toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınan 3 çocuk babası Ekinci'nin cenazesi, Buca ilçesindeki Zikirtepe Camisi'ne getirildi. Aile üyeleri cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Burada öğle vakti kılınan namazın ardından Ekinci'nin cenazesi, Kaynaklar Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı'nın yanı sıra ailenin yakınları katıldı.

Hidrolik ustası olan Ekinci'nin, olay esnasında bir fabrikaya tamire gittiği öğrenildi.

Olay

Torbalı ilçesinde dün Mehmet Ekinci'nin kullandığı 45 E 3077 plakalı kamyonet, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki İZBAN alt geçidinde biriken yağmur sularında mahsur kalmıştı. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla kamyonetten çıkarılan Ekinci hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
